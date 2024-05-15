«Ниндзя Сталина»: на что были способны бойцы спецназа НКВД

Как отмечают историки отечественных и западных спецподразделений, отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН), созданную в Советском Союзе в первые дни Великой Отечественной войны, смело можно считать предшественницей формирований спецназа – настолько эффективной оказалась деятельность ОМСБОН-ОСНАЗ НКВД СССР в 1941-1945 годах.
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