«Рособоронэкспорт» покажет перспективное для Африки вооружение на выставке в ЮАР

Фото: «Рособоронэкспорт» Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит современные образцы российского вооружения на выставке Africa Aerospace and Defence 2026, которая пройдет с 16 по 20 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof Centurion в Претории, ЮАР.
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