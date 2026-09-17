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Врач Водовозов: при ОРВИ без высокой температуры необходим постельный режим

Врач Водовозов: при ОРВИ без высокой температуры необходим постельный режим

Если при ОРВИ у пациента отсутствует высокая температура, ему нужно выделить время на восстановление организма и соблюдать постельный режим, заявил в разговоре с 360.

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