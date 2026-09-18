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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте о «Барселоне», отменившей чествование чемпионов мира из-за задержания фанатов с флагами: «Если не получаешь признания дома, то получишь его в другом месте. Жаль»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на отказ «Барселоны» чествовать принадлежащих ей победителей чемпионата мира из-за задержания полицией болельщиков с каталонскими флагами.

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