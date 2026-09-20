Кандидат в президенты Франции пообещал остановить финансирование Украины

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 20 сентября пообещал прекратить любое финансирование Украины в случае своей победы на президентских выборах в 2027 году.
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