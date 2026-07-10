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Тарик Биберович официально перешел в «Даллас»

25-летний форвард Тарик Биберович (201 см) официально присоединился к «Мэверикс». Клуб сообщил о подписании игрока.

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