Олигарх Михаил Ходорковский* высказался о том, что желает перейти на сторону врагов России и ее президента Владимира Путина, каким бы он ни был.
«Объединиться и захватить Кремль»: обнаглевший Ходорковский* обратился к оппозиции
Комментарии
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лл
лина любимцева
ПУТИН ОТПУСТИЛ ХОДОРКОВСКОГО потому, что "у того, видите ли, мать умирала"... Да мало ли матерей умирает у сидельцев? Преступления совершать не нужно!!... А ведь у Ходора еще одно уголовное дело было на подлете, по поводу заказного убийства. Там до пожизненного заключения ему грозило. А ПУТИН ВЗЯЛ - И ОТПУСТИЛ ЕГО!! Но МАЛО ТОГО, Ходор, только его отпустили, не к маме дернул, а за бугор - к деньгам!! И ТЕПЕРЬ ОН ГАДИТ НА РОССИЮ, как гадил до этого. И вот КАК назвать произошедшее?Преступная безответственность? Наивность? ИЛИ ПРИДУРЬ?!!
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9 час.
Алексей Кноблох
Просто Мишенька не досидел свой срок. И не нужно было этого ублюдка на свободу отпускать, а лучше бы с ним было поступить как Алёшенькой Насральным. Нет человека, и нет проблемы...
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8 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А пидорок , похоже, совсем берега попутал. Когда это жЫдоское дерьмо своим вонючим черепом поймает обычный ледоруб, тогда оно заткнет свое гнилое едало. Желаю тебе земли - стекловатой.
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6 час.
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