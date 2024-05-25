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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    А пидорок , похоже, совсем берега попутал. Когда это жЫдоское дерьмо своим вонючим черепом поймает обычный ледоруб, т...«Объединиться и з...
  • Алексей Кноблох
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«Объединиться и захватить Кремль»: обнаглевший Ходорковский* обратился к оппозиции

«Объединиться и захватить Кремль»: обнаглевший Ходорковский* обратился к оппозиции

Олигарх Михаил Ходорковский* высказался о том, что желает перейти на сторону врагов России и ее президента Владимира Путина, каким бы он ни был.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПУТИН ОТПУСТИЛ ХОДОРКОВСКОГО потому, что &quot;у того, видите ли,  мать умирала&quot;... Да мало ли матерей умирает у сидельцев? Преступления совершать не нужно!!... А ведь у  Ходора еще одно уголовное дело было на подлете, по поводу заказного убийства. Там до пожизненного заключения ему грозило. А ПУТИН ВЗЯЛ - И ОТПУСТИЛ ЕГО!! Но  МАЛО ТОГО, Ходор, только его отпустили, не к маме дернул, а за бугор - к деньгам!! И ТЕПЕРЬ ОН ГАДИТ НА РОССИЮ, как гадил до этого. И вот КАК назвать произошедшее?Преступная безответственность? Наивность? ИЛИ ПРИДУРЬ?!!
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9 час.
Алексей Кноблох
Просто  Мишенька  не  досидел  свой  срок.  И  не  нужно  было  этого  ублюдка  на  свободу  отпускать,  а  лучше  бы  с  ним  было  поступить  как   Алёшенькой  Насральным.  Нет  человека,  и  нет  проблемы...
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8 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А пидорок , похоже, совсем берега попутал. Когда это жЫдоское дерьмо своим вонючим черепом поймает обычный ледоруб, тогда оно заткнет свое гнилое едало. Желаю тебе земли - стекловатой.
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6 час.

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