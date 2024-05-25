«Объединиться и захватить Кремль»: обнаглевший Ходорковский* обратился к оппозиции

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лина любимцева

ПУТИН ОТПУСТИЛ ХОДОРКОВСКОГО потому, что "у того, видите ли, мать умирала"... Да мало ли матерей умирает у сидельцев? Преступления совершать не нужно!!... А ведь у Ходора еще одно уголовное дело было на подлете, по поводу заказного убийства. Там до пожизненного заключения ему грозило. А ПУТИН ВЗЯЛ - И ОТПУСТИЛ ЕГО!! Но МАЛО ТОГО, Ходор, только его отпустили, не к маме дернул, а за бугор - к деньгам!! И ТЕПЕРЬ ОН ГАДИТ НА РОССИЮ, как гадил до этого. И вот КАК назвать произошедшее?Преступная безответственность? Наивность? ИЛИ ПРИДУРЬ?!!