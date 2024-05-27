Нефть растет в ожидании решения ОПЕК+

Нефть стабилизировалась после крупнейшего падения за месяц (на прошлой неделе). Основное внимание рынка уделяется встрече поставщиков ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье, и спросу в США в начале летнего автомобильного сезона.
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