Иран отменил запрет на полеты гражданской авиации после атаки Израиля

Иран отменил запрет на полеты гражданской авиации, введенный после начала израильских воздушных ударов его территории, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу 26 октября, сообщает агентство Fars.
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