ТАСС: Арашуков хочет перевода из «Черного дельфина» и жалуется на пытки

Отбывающий пожизненное заключение по делу об организации убийств экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков потребовал перевода в другую исправительную колонию, заявив, что в «Черном дельфине» его якобы подвергают пыткам и провокациям.