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Вэнс признал, что власти США облажались с делом Эпштейна

Вэнс признал, что власти США облажались с делом Эпштейна

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана признал, что власти США облажались с делом скандального финансиста Джеффри Эпштейна, неверно выстроив коммуникацию вокруг публикации документов по делу.

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