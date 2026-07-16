Вэнс признал, что власти США облажались с делом Эпштейна

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана признал, что власти США облажались с делом скандального финансиста Джеффри Эпштейна, неверно выстроив коммуникацию вокруг публикации документов по делу.
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