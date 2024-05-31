Матео Кассьерра: «Для меня важнее, чтобы победила команда «Зенит», не важно, кто забьет»

Лучший бомбардир чемпионата России рассказал о подготовке к суперфиналу Кубка страны Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, забивший 21 мяч и выигравший гонку бомбардиров чемпионата России, ответил на вопросы журналистов в пресс-центре на базе клуба в Удельном парке.
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