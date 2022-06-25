Департамент внутренней безопасности США опасается возвращения наемников с Украины Госдеп, исподтишка культивирующий вирус нацизма в других странах, опасается его проникновения на территорию собственного государства МОСКВА, Институт РУССТРАТ.
Департамент внутренней безопасности США опасается возвращения наемников с Украины Госдеп, исподтишка культивирующий вирус нацизма в других странах, опасается его проникновения на территорию собственного государства МОСКВА, Институт РУССТРАТ.
Свежие комментарии