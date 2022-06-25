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США опасается возвращения наемников с Украины - Каральная ночь на Украине, Вильнюс просит помощи НАТО, а Россия бьет по границе с Польшей

США опасается возвращения наемников с Украины - Каральная ночь на Украине, Вильнюс просит помощи НАТО, а Россия бьет по границе с Польшей

Департамент внутренней безопасности США опасается возвращения наемников с Украины Госдеп, исподтишка культивирующий вирус нацизма в других странах, опасается его проникновения на территорию собственного государства   МОСКВА, Институт РУССТРАТ.

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