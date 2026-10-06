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Тульские новости

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ПВО России сбило украинский беспилотник над Тульской областью

ПВО России сбило украинский беспилотник над Тульской областью

Это уже второй украинский дрон, сбитый ПВО над Тульской областью. Пострадавших и разрушений нет.Губернатор Тульской области сообщил, что подразделения ПВО Минобороны России уничтожили в небе над регионом ещё один украинский беспилотник.

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