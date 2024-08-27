Бакальчук рассказал, во сколько миллионов оцениваются Telegram-каналы Wildberries

Он также подчеркнул, что следит за новостями про арест Павла Дурова Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, опубликовал в своем Telegram-канале результаты оценки стоимости Telegram-каналов компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии