Памятка по соблюдению электробезопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий (при подключении к электрическим сетям елочных гирлянд, праздничной иллюминации, в том числе иллюминационных композиций, электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов .
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