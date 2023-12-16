Памятка по соблюдению электробезопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий (при подключении к электрическим сетям елочных гирлянд, праздничной иллюминации, в том числе иллюминационных композиций, электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов .