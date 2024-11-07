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Царьград

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Продление метрополитена в Новосибирске оценили в 100 млрд рублей

Продление метрополитена в Новосибирске оценили в 100 млрд рублей

Первоначальные планы по строительству пяти станций могут существенно расширить. По проекту до 2050-го года в городе должно появиться 32 новых станции.

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