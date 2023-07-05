В начале сентября Бет Уолден из Флориды обнаружила бездомного крохотного котенка. Малышу было не больше одного дня отроду, и он оказался сиротой.
Брошенный котенок нашел сразу трех классных друзей
Комментарии
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Элеонора Коган
Как трогательно, такая прелесть, большие такие собаки и крохотный котёночек!!!
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3 час.
Элеонора Коган
И имя у него такое прикольное - Мистер Крохотные Штанишки!!!Такой славный малыш!!!! Молодцы Бет с дочкой, спасли малыша!!!
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3 час.
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