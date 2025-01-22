Экс-кандидат в депутаты гордумы Вологды задержан за пропаганду РДК

Житель Вологды, ранее участвовавший в выборах в местную думу, задержан по подозрению в пропаганде запрещенной в РФ террористической организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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