Мигрант думал, он король дорог — подрезал реанимобиль и обстрелял из травмата

Всех этих ослоёбов домой вместе замоташками и выводками. Ведут себя мягко сказать не подобающе.

Радик Сахабетдинов

почему он такой уверенный? прикрыт папой? и почему он мордой не в асфальте??!!! "Эти" глумятся, а "наши" - извините, вы нарушили закон ... как мы предполагаем ... ибальником в землю и уж после права зачитать!