Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

Мигрант думал, он король дорог — подрезал реанимобиль и обстрелял из травмата

Мигрант думал, он король дорог — подрезал реанимобиль и обстрелял из травмата

Точка зрения Автор: https://t.me/mnogonazi/33126 Питер — город белых ночей, разводных мостов и, как выясняется, бесконечного терпения врачей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Секретева
Отмажется. Еще медиков извиняться заставят. Моё мнение.
Ответить
1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Всех этих ослоёбов домой вместе замоташками и выводками. Ведут себя мягко сказать не подобающе.
Ответить
1 м.
Радик Сахабетдинов
почему он такой уверенный? прикрыт папой?  и почему он мордой не в асфальте??!!!  &quot;Эти&quot; глумятся, а &quot;наши&quot; - извините, вы нарушили закон ... как мы предполагаем ...  ибальником в землю и уж после права зачитать!
Ответить
3 н.