Точка зрения Автор: https://t.me/mnogonazi/33126 Питер — город белых ночей, разводных мостов и, как выясняется, бесконечного терпения врачей.
Мигрант думал, он король дорог — подрезал реанимобиль и обстрелял из травмата
Комментарии
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Елена Секретева
Отмажется. Еще медиков извиняться заставят. Моё мнение.
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Всех этих ослоёбов домой вместе замоташками и выводками. Ведут себя мягко сказать не подобающе.
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1 м.
Радик Сахабетдинов
почему он такой уверенный? прикрыт папой? и почему он мордой не в асфальте??!!! "Эти" глумятся, а "наши" - извините, вы нарушили закон ... как мы предполагаем ... ибальником в землю и уж после права зачитать!
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3 н.
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