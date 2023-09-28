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Фонбет Кубок России. Путь регионов. 2Drots примут «Химки»

Фонбет Кубок России. Путь регионов. 2Drots примут «Химки»

Во вторник «Торпедо» в гостях уступило «Уфе» в серии пенальти (1:1, по пенальти – 7:8). В среду «Алания» на выезде проиграла «Ротору» (0:1).

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