Названы сигнализирующие о необходимости обращения к психиатру признаки

Многие люди избегают обращения к психиатру, опасаясь осуждения, стереотипов или ошибочно считая, что их проблемы не настолько серьезны, однако в этом нет ничего страшного или стыдного, рассказал в беседе с «Лентой.
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