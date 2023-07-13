Военное обозрение

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Spiegel: В бундесвере неоднозначно относятся к выделению нового пакета военной помощи Киеву

Spiegel: В бундесвере неоднозначно относятся к выделению нового пакета военной помощи Киеву

Еще до начала саммита НАТО в Вильнюсе власти ряда стран заявили о намерении выделить очередной пакет военной помощи Киеву.

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