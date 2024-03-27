Путин высказался о связи лени и интернета

Получение информации через интернет связано с ленью. Об этом высказался президент Путин во время посещения Торжка, его слова приводятся в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии