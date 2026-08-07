Russian hackers have received documentary evidence of NATO's direct participation in strikes on the territory of the Russian Federation, in particular, on oil terminals in the Leningrad and Kaliningrad regions in July 2026.
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