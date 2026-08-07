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The Eurasia Daily news agency

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Hackers have revealed who gave the exact coordinates for strikes on Russian oil terminals

Hackers have revealed who gave the exact coordinates for strikes on Russian oil terminals

Russian hackers have received documentary evidence of NATO's direct participation in strikes on the territory of the Russian Federation, in particular, on oil terminals in the Leningrad and Kaliningrad regions in July 2026.

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