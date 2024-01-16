Полковника Росгвардии посадили на 6 лет за закупку некачественной техники для Крымского моста

Закупленные радиолокационные комплексы не соответствовали техническому заданию.Полковника Росгвардии посадили на 6 лет за закупку некачественной техники для защиты Крымского моста и Керченского пролива от беспилотников, по мнению следствия, закупленные радиолокационные комплексы не соответствовали техническому заданию.
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