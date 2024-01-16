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Царьград

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Полковника Росгвардии посадили на 6 лет за закупку некачественной техники для Крымского моста

Полковника Росгвардии посадили на 6 лет за закупку некачественной техники для Крымского моста

Закупленные радиолокационные комплексы не соответствовали техническому заданию.Полковника Росгвардии посадили на 6 лет за закупку некачественной техники для защиты Крымского моста и Керченского пролива от беспилотников, по мнению следствия, закупленные радиолокационные комплексы не соответствовали техническому заданию.

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Комментарии
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Betahon
Какое-то скромное наименование для состава преступления, направленного против важного стратегического объекта &quot;за закупку некачественной техники&quot;...Это же подготовка к диверсии!
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21 час.

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