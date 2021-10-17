20 смешных и милых фото собак, которые надолго зарядят позитивом

Жизнь без наших любимых собак была бы скучной – и с этим согласится любой любящий хозяин! Только взгляните на этих пушистиков и их уморительные чудачества, и ваш день обязательно станет чуточку лучше! “Увидели в камеру наблюдения, как наш питбуль наслаждается жизнью, пока никого нет дома” Компактно! Эй, хватит снимать Ну дай вкусняшку, человек “Что это за призрак собаки?” “Кажется, нашему мальчику маловата новая форма” “Вот так и живем!” “Моя собака уже минут 5 лежит в этой позе после того, как я дала ей новую игрушку” “Если я закрываю дверь ванной, он скребется до тех пор, пока я его не пущу” Лучшие друзья – они такие.