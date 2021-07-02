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Госавтоинспекция Бурятии подвела итоги конкурса рисунков среди детей сотрудников и служащих ГИБДД, посвященного 85-летию со дня образования службы

Госавтоинспекция Бурятии подвела итоги конкурса рисунков среди детей сотрудников и служащих ГИБДД, посвященного 85-летию со дня образования службы

Госавтоинспекция Бурятии подвела итоги конкурса рисунков среди детей сотрудников и служащих ГИБДД, посвященного 85-летию со дня образования службы.

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