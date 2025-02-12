Десятки объектов привели в порядок в Волгоградской области по нацпроекту «Культура» 🔹 Что сделано? Отремонтированы 37 районных и сельских домов культуры, 6 детских школ искусств.
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Десятки объектов привели в порядок в Волгоградской области по нацпроекту «Культура» 🔹 Что сделано? Отремонтированы 37 районных и сельских домов культуры, 6 детских школ искусств.