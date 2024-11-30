Танкисты поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

Танкисты Южной группировки войск поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).
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