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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» против «Аль-Орубы», «Аль-Наср» сыграет в понедельник, «Аль-Хилаль» – во вторник

В воскресенье «Аль-Кадисия» Начо и Пьер-Эмерика Обамеянга проведет матч против «Аль-Орубы». В понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Хаземом» на выезде, «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда встретится с «Аль-Адалой».

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