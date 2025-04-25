Снижение до 20% или сохранение рекордных 21% — чьи прогнозы сбудутся? В пятницу, 25 апреля 2025 года, Банк…Сообщение Ключевая ставка на распутье: почему ЦБ вряд ли удивит рынок появились сначала на Ежедневные новости.