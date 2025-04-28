Мадрид (WTA). 4-й круг. Шнайдер сыграет со Швентек, Мирра Андреева – со Стародубцевой, Потапова – с Костюк, Александрова – с Учиджимой

Мирра Андреева встретится с Юлией Стародубцевой. Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 22 апреля – 4 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, грунт Четвертый круг Белинда Бенчич (Швейцария) Коко Гауфф (США) Дата проведения 28 апреля, 12.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии