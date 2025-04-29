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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Варди не хочет играть в чемпионшипе и надеется продолжить карьеру в АПЛ (Sky)

Форвард не хочет играть в чемпионшипе – втором по рангу английском дивизионе.  Ранее Варди объявил об уходе из «Лестера» после завершения текущего сезона.

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