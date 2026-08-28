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Новости Тамбова

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В Тамбове открылся второй груминг-салон и зоомагазин "Стильный пудель"

В Тамбове открылся второй груминг-салон и зоомагазин "Стильный пудель"

В Тамбове открылся новый груминг-салон и зоомагазин "Стильный пудель". Просторное помещение расположилось по адресу улица Агапкина, 17А, и уже готово принимать четвероногих клиентов с их заботливыми хозяевами.

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