В Тамбове открылся второй груминг-салон и зоомагазин "Стильный пудель"

В Тамбове открылся новый груминг-салон и зоомагазин "Стильный пудель". Просторное помещение расположилось по адресу улица Агапкина, 17А, и уже готово принимать четвероногих клиентов с их заботливыми хозяевами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии