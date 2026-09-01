"Всегда выступали за развитие дружественных отношений с Арменией": Путин встретился с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке, сообщают в Кремле 1 сентября 2026 года, во вторник.
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