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Нижегородская правда

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Участок сети водоотведения отремонтировали на улице Вязниковской

Участок сети водоотведения отремонтировали на улице Вязниковской

На улице Вязниковской в Нижнем Новгороде завершили ремонт участка сети водоотведения. Были проложены 300 метров сети, сообщили в АО «ОКО» в ответ на запрос ИА «НТА-Приволжье».

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