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Гросс о Василевском: «В системе «Салавата» было 15 воспитанников, но он выделялся: подвижность, пластика при солидных габаритах»

Экс-генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Олег Гросс поделился воспоминаниями от работы с вратарем Андреем Василевским, который в составе «Тампы» выиграл второй Кубок Стэнли подряд.

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