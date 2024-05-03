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Карлсон: НАТО хочет «горячей войны с Россией»

Карлсон: НАТО хочет «горячей войны с Россией»

По мнению журналиста, это приведет к уничтожению США. Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение о том, что НАТО хочет развязать войну с Россией, которая может привести к уничтожению США и Венгрии.

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