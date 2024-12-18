Невьянские полицейские напомнили школьникам о правилах поведения на объектах транспорта

МО МВД России "Невьянский" BrisperВ преддверии новогодних каникул сотрудники МО МВД России«Невьянский» совместно с сотрудниками ЛО МВД России на станции Нижний Тагил и представителями железнодорожного вокзала сотрудники полиции объяснили школьникам, что личная и имущественная безопасность во многом зависит от самих путешественников, поэтому важно помнить и соблюдать простые правила поведения в пути.