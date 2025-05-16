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Жители Мценска просят власть не отдавать детский сад под общежитие для мигрантов

Жители Мценска просят власть не отдавать детский сад под общежитие для мигрантов

Жители Мценска крайне обеспокоены судьбой круглосуточного детского сада на ул. Болховской. Дело в том, что местные власти решили приватизировать здание, а затем, как считают амчане, передать его бизнесмену для организации в нём общежития для трудовых мигрантов.

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