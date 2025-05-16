Жители Мценска просят власть не отдавать детский сад под общежитие для мигрантов

Жители Мценска крайне обеспокоены судьбой круглосуточного детского сада на ул. Болховской. Дело в том, что местные власти решили приватизировать здание, а затем, как считают амчане, передать его бизнесмену для организации в нём общежития для трудовых мигрантов.
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