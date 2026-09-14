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Мировое обозрение

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Samsung Display представила передовой OLED-экран для смартфонов с яркостью до 10 000 кд/м.кв.

Samsung Display представила передовой OLED-экран для смартфонов с яркостью до 10 000 кд/м.кв.

Южнокорейская Samsung Display вывела на рынок OLED-панель нового поколения, которая задаёт иную планку для всей мобильной индустрии.

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