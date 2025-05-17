Трамп: Путин устал от конфликта на Украине и хочет решить его быстро

В интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин устал от украинского конфликта. Американский президент подчеркнул, что урегулирование ситуации требует его личного участия для достижения бескомпромиссной сделки.
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