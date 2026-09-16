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Губерниев о словах Далина про возвращение России: «Он палец о палец не ударил, чтобы нас вернули. Олле со своими прихвостнями – русофобы»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова главы Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина о надежде на скорое возвращение россиян на международные старты.

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