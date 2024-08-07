Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"В этих районах СССР больше 20 тысяч местных служило фрицам, и только полторы - в рядах Красной армии"

"В этих районах СССР больше 20 тысяч местных служило фрицам, и только полторы - в рядах Красной армии"

Смотрел вчера один документальный фильм о предателях в годы Великой Отечественной войны, и меня заинтересовал вопрос: "Интересно, а сколько человек пошли служить в ряды Красной армии на той территории, где местные жители особенно активно поддерживали фашистов"? Ведь ни для кого не секрет, что такие территории в западных областях СССР действительно были.

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Комментарии
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Nina Roytvarf
Рзумеется, маленькие дети не служили.Поэтому не может быть 180 тыс.
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35 мин.
Nina Roytvarf
. Свидетельства самих немцев слишком красноречивы. Дело не только в том, что шли служить поголовно, но и в том, КАК они это делали.
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