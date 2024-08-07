"В этих районах СССР больше 20 тысяч местных служило фрицам, и только полторы - в рядах Красной армии"

Смотрел вчера один документальный фильм о предателях в годы Великой Отечественной войны, и меня заинтересовал вопрос: "Интересно, а сколько человек пошли служить в ряды Красной армии на той территории, где местные жители особенно активно поддерживали фашистов"? Ведь ни для кого не секрет, что такие территории в западных областях СССР действительно были.
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