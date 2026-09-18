Российские военные сравнивают с землей украинские объекты при помощи передового вооружения

В ночь на 18 сентября российские военные нанесли удары беспилотниками по украинским портам, судам и логистическим объектам, которые, по данным Минобороны, задействованы в обеспечении ВСУ.
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