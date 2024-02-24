«Танец молодоженов теперь запомнится надолго». ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по ресторану, где шла свадьба, пострадал сотрудник Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленного Киеву западными союзниками, по ресторану в Донецке, где в этот момент проходила свадьба.
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