ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по ресторану, где шла свадьба, пострадал сотрудник Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленного Киеву западными союзниками, по ресторану в Донецке, где в этот момент проходила свадьба.