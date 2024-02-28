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Психиатр Шуров: покалечившую себя петардой женщину ввели в состояние психоза

Психиатр Шуров: покалечившую себя петардой женщину ввели в состояние психоза

Случай с 56-летней москвичкой, у которой мошенники выманили деньги, а затем заставили себя покалечить петардой, может произойти только с психически неуравновешенным человеком, считает врач-психиатр Василий Шуров.

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