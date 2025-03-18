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Шалимов о «Зените»: «Соболев – это троянский конь. Сезон можно завалить из-за одного перехода. Играет он так часто, как будто ему это кто-то обещал»

Команда тренера Сергея Семака уступила «Спартаку» (1:2) в матче 21-го тура Мир РПЛ. Петербуржцы занимают третье место в таблице чемпионата.

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