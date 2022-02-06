Русские народные пословицы и поговорки

«Баба с возу, кобыле легче»«А Васька слушает, да ест»«Алтын сам ворота отпирает и путь расчищает»«Алтынного вора вешают, полтинного — чествуют»«Аника-воин»«Артельный котел гуще кипит»«Аршин проглотил»«Бабушка надвое сказала»«Барская милость, что кисельная сытость»«Баснями закрома не наполнишь»«Бырыш с убытком в одних санях ездят»«Беда вымучит, беда и выучит»«Беда не ходит одна»«Бедность — не порок»«Бежать — и хвост поджать, а стоя — и меч поднять»«Без кота мышам масленица»«Без межи — не вотчина»«Без меня меня женили»«Без спорного слова не беседа»«Без царя в голове»«Белая ворона»«Белгородский кисель»«Белены объелся»«Береги честь смолоду»«Бережёного бог бережёт»«Битая посуда два века живет»«Битый час»«Бить баклуши»«Биться об заклад»«Биться, как рыба об лед»«Близок локоть да не укусишь»«Бодливой корове бог рогов не даёт»«Большая шишка»«Большому кораблю — большое плавание»«Брат — Кондрат»«Бред сивой кобылы»«Будет и на нашей улице праздник»«Быть бычку на веревочке»«Вашими устами да мёд пить»«В гостях хорошо, а дома лучше»«В долгий ящик»«Верста коломенская»«Взялся за гуж, не говори, что не дюж»«Видна птица по полёту»«Вилами по воде писано»«Во всю Ивановскую»«В ногах правды нет»«Волков бояться, в лес не ходить»«Вольному воля, спасенному рай»«Ворон ворону глаз не выклюет»«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»«В огороде бузина, а в Киеве дядька»«Вода камень точит»«Водить за нос»«Волк в овечьей шкуре»«Волосы дыбом»«В семье не без урода»«Всё перемелится, мука будет»«Всё хорошо, что хорошо кончается»«Всыпать по первое число»«Всяк крестится, да не всяк молится»«Всяк кулик своё болото хвалит»«Всякое лыко в строку»«Всякому овощу своё время»«В тесноте, да не в обиде»«В тихом омуте черти водятся»«В Тулу со своим самоваром не ездят»«В чужой монастырь со своим уставом не ходят»«В чужом глазу видят соринку, в своем и бревна не разглядят»«В чужом пиру похмелье»«Выеденного яйца не стоит»«Выше головы не прыгнешь»«Где сусло хорошо, там пиво дурно не бывает»«Где тонко, там и рвётся»«Глаза боятся, а руки делают»«Глаза завидущие, руки загребущие»«Гол как сокол»«Голод не тётка»«Голь на выдумки хитра»«Гора с горой не сходятся, а человек…»«Горбатого могила исправит»«Горе луковое»«Готовь сани летом, а телегу зимой»«Дареному коню в зубы не смотрят»«Дать дуба»«Дела как сажа бела»«Делить шкуру неубитого медведя»«Дело в шляпе»«Дело мастера боится»«Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих»«Дело – табак»«Дело-табак»«Делу время, потехе час»«Держать нос по ветру»«Дёшево, до гнило, дорого, да мило»«Дитя не плачет, мать не разумеет»«Для милого дружка и серёжка из ушка»«Доброе слово и кошке приятно»«Долг платежом красен»«Дома и стены помогают»«Дорога ложка к обеду»«До талого»«Дурная голова ногам покоя не дает»«Дружба дружбой, а служба службой»«Дружба дружбой, а табачок врозь»«Дуракам закон не писан»«Дым коромыслом»«Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе»«Если бы да кабы во роту росли грибы»«Ёшкин кот»«Жаба давит»«Жалует царь, да не жалует псарь»«Жизнь прожить — не поле перейти»«За двумя зайцами погонишься…»«За деревьями не видеть леса»«Закадычный друг»«Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло»«За одного битого двух небитых дают»«Зарубить на носу»«За семь вёрст киселя хлебать»«Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт»«За что купил, за то и продаю»«Знает кошка, чье мясо съела»«Знал бы, где упасть, соломки бы подостлал»«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи»«Золото и в грязи блестит»«И волки сыты и овцы целы»«Иди в баню»«Из огня да в полымя»«Из песни слова не выкинешь»«И на старуху бывает проруха»«И смех, и грех»«И швец, и жнец, и на дуде игрец»«Ищи ветра в поле»«Каждый по-своему с ума сходит»«Как аукнется, так и откликнется»«Как об стенку горох»«Каков поп, таков и приход»«Как свинья в апельсинах»«Как с гуся вода»«Как собаке пятая нога»«Кануть в Лету»«Как собак нерезаных»«Кашу маслом не испортишь»«Клин клином вышибают»«Коготок увяз, всей птичке пропасть»«Комар носа не подточит»«Кому война, кому мать родна»«Кому многое дано, с того много и спросится»«Кому суждено быть повешенным, не утонет»«Конь не валялся»«Копейка рубль бережёт»«Крепок задним умом»«Крокодиловы слезы»«Кто платит, тот и заказывает музыку»«Кто рано встает, тому бог дает»«Кто смел, тот и съел»«Кто старое помянет, тому глаз вон»«Куда иголка, туда и нитка»«Куда ни кинь — всё клин»«Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй»«Кузькина мать»«Куй железо пока горячо»«Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»«Курочка по зёрнышку клюёт»«Ласковый теленок двух маток сосет»«Лежачего не бьют»«Лес рубят, щепки летят»«Лиха беда начало»«Ложка дёгтя в бочке мёда»«Лучше синица в руках, чем журавль в небе»«Любишь кататься, люби и саночки возить»«Любопытной Варваре на базаре нос оторвали»«Лясы точить»«Мал золотник да дорог»«Медвежья услуга»«Между молотом и наковальней»«Мели, Емеля, твоя неделя»«Милые бранятся — только тешатся»«Много будешь знать, скоро состаришься»«Много слов, мало дела»«Мозолить глаза»«Молодец против овец»«Молчание — знак согласия»«Москва не сразу строилась»«Мягко стелет, да жёстко спать»«На безрыбье и рак рыба»«На бога надейся, а сам не плошай»«На вкус и на цвет товарища нет»«На воре и шапка горит»«На всякое хотение есть терпение»«Надежда умирает последней»«Назвался груздем, полезай в кузов»«На всякого мудреца довольно простоты»«На каждый чих не наздравствуешься»«На лбу написано»«На ловца и зверь бежит»«На миру и смерть красна»«На нет и суда нет»«На обиженных воду возят»«На тебе, боже, что нам не гоже»«На то и щука в реке, чтобы карась не дремал»«Начал за здравие, кончил за упокой»«На чём свет стоит»«На чужой роток не накинешь платок»«Нашла коса на камень»«Наш пострел везде поспел»«Не буди лихо, пока оно тихо»«Не боги горшки обжигают»«Не было ни гроша, да вдруг алтын»«Не было счастья, да несчастье помогло»«Не было у бабы забот, купила порося»«Не видно ни зги»«Не в коня корм»«Не в свои сани не садись»«Не всё коту масленица»«Не всё то золото, что блестит»«Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь»«Не зная броду, не суйся в воду»«Не лыком шит»«Не место красит человека, а человек — место»«Не мытьем, так катанием»«Не отведав горького.